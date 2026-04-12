Disneyland Paris toont nieuwe prinsessenwagen voor parade in Disney Adventure World

Disneyland Paris heeft nieuwe informatie en een extra ontwerp gedeeld van de aankomende Disney Princess Cavalcade in Disney Adventure World. Op de conceptafbeelding is een praalwagen te zien die in het teken staat van Raya and the Last Dragon, met Aziatische invloeden, ornamenten en bijpassende kostuums en dans.

De nieuwe parade gaat van start op vrijdag 24 juli. Bezoekers krijgen vier prinsessen te zien, elk met een eigen wereld en verhaal. Eerder werd al duidelijk dat Moana onderdeel is van de stoet. Nu blijkt dat ook Raya een eigen wagen krijgt. Die verwijst naar het Heart Palace uit Kumandra, terwijl Moana te zien zal zijn op een wagen gebaseerd op het eiland Motunui.

De route loopt vanaf de ingang van het toekomstige Lion King-gebied richting restaurant The Regal View, waarna de stoet terugkeert. Tijdens dat tweede deel is er interactie met het publiek. Zo leert Moana dansbewegingen die geïnspireerd zijn op traditionele dans uit de Pacific, terwijl Raya bewegingen laat zien die gebaseerd zijn op vechtkunst.



Dertigjarig jubileum

Voor de cavalcade zijn twee originele nummers gecomponeerd: één voor de parade en één voor de stops onderweg. De muziek werd in november opgenomen in Nashville. Eén van de betrokken componisten is Chris Sernel, die eerder muziek maakte voor het dertigjarig jubileum van Disneyland Paris en de show Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland.



De choreografie is ontwikkeld in samenwerking met choreograaf Cécile Chaduteau. Regisseurs Matteo Borghi en Françoise Baffioni lieten zich naar eigen zeggen inspireren door de oorspronkelijke films en de culturen die daarin centraal staan. Repetities op locatie moeten binnenkort beginnen.



