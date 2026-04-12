Disneyland Paris onthult nieuw ontwerp van Italiaans restaurant in Disney Village

Disneyland Paris heeft een nieuw ontwerp gedeeld van het toekomstige Italiaanse restaurant Casa Giulia in Disney Village. Op de illustratie is een groot bakstenen gebouw te zien met afgeronde ramen en meerdere terrassen. Het twee verdiepingen tellende complex krijgt een opvallende entree met hoge glaspartijen en een overdekte luifel.

Op de eerste verdieping wordt een terras met beplanting en hanglampen gerealiseerd. Ook op de begane grond zijn zitplaatsen buiten zichtbaar. Volgens de plannen komen er onder meer een terras met 120 zitplaatsen en een extra terras met veertig plekken bij het afhaalgedeelte Giulia Express. Op de façade wordt ook melding gemaakt van een cocktailbar.

Casa Giulia verrijst op de plek van de voormalige eetgelegenheid Planet Hollywood, bij de ingang van Disney Village. De exploitatie komt in handen van horecagroep Bertrand Hospitality, bekend van Rainforest Café, The Royal Pub en Brasserie Rosalie. Eind 2026 moet de opening plaatsvinden, ruim twee jaar na de eerste aankondiging van het project.



Disney Wonders

In mei dit jaar opent even verderop al een voetbalwinkel van het merk Pelé Soccer, gevolgd door de grote souvenirshop Disney Wonders - voorheen Disney Store - in de zomer. Alle projecten zijn onderdeel van een omvangrijke transformatie van Disney's vrij toegankelijke winkel- en horecagebied, die al jaren in beslag neemt.



