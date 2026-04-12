Alice in Wonderland-show in Disneyland Paris keert in 2027 terug na jaar onderbreking

De Alice in Wonderland-show in Disneyland Paris maakt een comeback, maar niet dit jaar. Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland ging in 2024 in première in het grote stunttheater achter Marvel Avengers Campus, voor de gelegenheid omgedoopt tot Theater of the Stars. De productie werd niet goed ontvangen.

Veel fans waren niet enthousiast. Bovendien gebeurde het regelmatig dat toeschouwers halverwege de voorstelling wegliepen. Toch geeft men de show na twee jaar nog een kans. Niet in 2026, maar in het voorjaar van 2027. Dat heeft Disney zojuist bekendgemaakt op de 34e verjaardag van het Parijse resort.

Volgens de makers is de show juist enorm geliefd bij het publiek. Men spreekt over een "unieke productie, geprezen om zijn originaliteit, energie en creativiteit". De beschrijving doet vermoeden dat er geen grote wijzigingen zijn gepland. Disney noemt het spektakel "een moderne interpretatie van de beroemde Disney-klassieker, met een ultra-kleurrijke poprock-twist".



Crossfietsen

Back to Wonderland draait om een zangwedstrijd tussen Alice en de Hartenkoningin, aangevuld met acrobatiek en BMX'ers. Voor het podium is een skatepark voor crossfietsen aangelegd. De soundtrack staat al enkele jaren op Spotify en andere streamingdiensten. In het verleden werd de showarena gebruikt voor Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular.



