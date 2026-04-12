Attractiepark Toverland

Weer problemen met abonnementskorting Pairi Daiza: geen korting in Toverland

Vandaag, 16.56 uur

Er is opnieuw verwarring ontstaan over abonnementsvoorwaarden bij Pairi Daiza. Eerder dit jaar bleek al dat de bekende Belgische dierentuin geen korting gaf aan Efteling-abonnees, terwijl dit wel vermeld werd op de Efteling-website. Nu is duidelijk dat abonnementhouders van Pairi Daiza geen korting krijgen in Toverland. Op de website van het dierenpark staat een heel andere boodschap.

"De houder van een geldige Membership Card van Pairi Daiza heeft recht op een korting van 20 procent op het toegangsticket", valt daar te lezen onder het kopje 'Toverland'. Alleen voor de Halloween Nights zou een uitzondering gelden. "Een Pairi Daiza-Member dient gratis te reserveren op tickets.toverland.com/reserveren."

Maar wie zich nu met een Pairi Daiza-pas meldt bij de ingang van Toverland, krijgt helemaal geen korting. De deal met de dierentuin is nog helemaal niet rond, bevestigt een woordvoerster van Toverland aan Looopings. Waarom de Waalse trekpleister er toch online melding van maakt, is niet duidelijk.

Niet bevestigd
"We zijn in gesprek met Pairi Daiza over de samenwerking voor 2026, maar deze is nog niet officieel bevestigd", laat de voorlichtster aan Looopings weten. Pairi Daiza heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Wie de officiële website van de dierentuin raadpleegt, treft voorlopig onjuiste informatie aan.

Voor Efteling-abonnees die afreizen naar Pairi Daiza zijn de voorwaarden inmiddels gewijzigd. Waar eerder sprake was van 8 euro korting op de kassaprijs, hanteert men nu een korting van 25 procent op het reguliere kassatarief. Toegang tot de nieuwe tropische kas Edenya is daarbij niet inbegrepen: daarvoor moet bijbetaald worden.

