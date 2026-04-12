Disneyland Paris

Disneyland Paris verstopt veertien Pizza Planet-trucks in park voor speurtocht

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen deze zomer op zoek naar verborgen wagentjes. Op woensdag 17 juni start een tijdelijke speurtocht in het park, waarbij veertien miniatuurversies van Pizza Planet-trucks zijn verstopt, de bekende bezorgwagens uit Toy Story.

De activiteit vindt plaats in themagebied Worlds of Pixar, onderdeel van het vernieuwde Disney Adventure World. De miniatuurtrucks, ontworpen door Walt Disney Imagineering Paris, verwijzen naar bekende personages en omgevingen uit Pixar-films.

De objecten worden verspreid over verschillende plekken in het park. Ze zijn te vinden in buitengebieden, winkels en zelfs in attracties. Bezoekers kunnen de zoektocht gebruiken als manier om het Pixar-gedeelte van het park te verkennen. Tegelijkertijd komen er speciale drankjes en snacks, aansluitend bij het Pixar-thema.



Toy Story 5

Daarnaast kondigt Disneyland Paris extra verrassingen aan in het kader van de release van Toy Story 5. De animatiefilm gaat half juni wereldwijd in première. Overigens is het concept van de speurtocht niet nieuw: in 2024 organiseerde het Amerikaanse Disneyland Resort in Californië al een vergelijkbaar initiatief tijdens het evenement Pixar Fest.