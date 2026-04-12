Efteling

Efteling: plotseling andere muziek bij het scheetkussenorgel van Max & Moritz

Vandaag, 11.31 uurBeeld: @parkreporter22

VIDEO In de wachtrij voor Max & Moritz in de Efteling is sinds kort andere muziek te horen. Tijdens het wachten kunnen bezoekers een scheetkussenorgel bedienen: door op scheetkussens te zitten of te drukken, maken ze een lied van scheten. Uit het orgel klinkt nu een nieuw deuntje, gelieerd aan een andere attractie.

Op een bankje voor het orgel liggen zeven kussens die zijn aangeduid als de tonen van een toonladder: Do, Re, Mi, Fa, So, La en Ti. Wie de eerste noten van een liedje in de juiste volgorde activeert, zorgt ervoor dat er een deuntje klinkt. Tot nu toe waren dat onder meer Vader Jacob en het thema van Carnaval Festival, uitgevoerd in scheten.

Op dit moment klinkt er een fragment uit een nummer dat jaren geleden gemaakt is voor Jokie, de tv-serie over Carnaval Festival-figuren Jokie en Jet. De titel luidt Op Wintersport. "Jodelahitie, jodelahitaa, jodelahitee", is twee keer achter elkaar te horen, met de stem van zanger Jelle Amersfoort. Volgens een woordvoerder gaat het om een foutje, dat snel weer wordt teruggedraaid.



Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be