Attractie in Walibi Holland is niet meer toegankelijk voor volwassenen

FOTO'S Eén van de attracties in Walibi Holland is voortaan verboden terrein voor volwassenen. Tot nu toe mochten ook volwassen bezoekers een ritje maken in Space Kidz, de kleine vrijevaltoren naast de grote variant Space Shot. Na een aanpassing is dat niet meer mogelijk: de lengte-eis is aangepast.

Voorheen was Space Kidz toegankelijk voor personen met een lengte vanaf 90 centimeter. Kinderen tussen 90 en 105 centimeter moesten begeleid worden door een volwassene. Afgelopen winter vond een onderhoudsbeurt plaats, die afgelopen week afgerond kon worden.

Men introduceerde een nieuwe gondel, met andere voorschriften. Voortaan mogen kinderen al vanaf 90 centimeter zonder begeleiding een ritje maken. Maar wie langer is dan 150 centimeter, mag niet langer plaatsnemen in de attractie. In de praktijk houdt dat in dat kinderen vanaf een jaar of 12 Space Kidz aan zich voorbij moeten laten gaan.



Tweety's Treehouse

Space Kidz komt uit de fabriek van het Italiaanse bedrijf SBF Visa. Bij de opening in 2000 was de attractie te vinden in Bugs Bunny Wereld, dat we tegenwoordig kennen als Walibi Play Land. Destijds heette de toren Tweety's Treehouse. Tussen 2004 en 2008 werd de naam Oscar's Boomhut gebruikt. Daarna volgde de verplaatsing naar parkdeel Speed Zone.







