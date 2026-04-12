Mart Hoogkamer en Billy Dans nemen videoclip op in Walibi Holland

VIDEO De Main Street van Walibi Holland blijft een populaire plek om videoclips op te nemen. Nadat zanger Flemming de locatie in 2022 en 2023 al gebruikte voor de nummers Automatisch en Hypnose, is de kleurrijke straat nu het decor van een nieuw lied van Mart Hoogkamer en Billy Dans.

Hun single Gappie Sappie werd afgelopen vrijdag uitgebracht. "Een track die al geruime tijd op de plank lag, maar door de drukke agenda's van beide artiesten moest wachten op het perfecte moment", melden de initiatiefnemers. "Dat moment is nu daar."

De clip, opgenomen toen het pretpark gesloten was, duurt iets meer dan twee minuten. We zien hoe Hoogkamer en Dans uit hun dak gaan met een groep danseressen in een verder lege straat. Het gaat om een productie van de firma Filmcreatie uit Nieuwegein, in opdracht van de Hilversumse platenmaatschappij NRGY Music.



Hoogkamer brak in 2016 door bij het televisieprogramma Holland's Got Talent, waar hij tweede werd. Vier jaar later ging een video van hem viraal, waarin hij op een Spaans strand het nummer Unchained Melody zingt. Sindsdien scoorde hij meerdere hits, waaronder Ik Ga Zwemmen, dat in 2021 de eerste plek in de hitlijsten bereikte.



Amsterdammer Billy Dans begon zijn carrière als rapper en songwriter. Hij schreef nummers voor artiesten als Tino Martin, René Froger en Jan Smit. Ook voor Hoogkamer leverde hij al meerdere liedjes aan. Naast zijn werk achter de schermen treedt hij zelf op en was hij te zien in televisieprogramma's als De Verraders en Expeditie Robinson.