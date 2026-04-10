Werkzaamheden bij Efteling-achtbaan Baron 1898 lijken afgerond: fundering vernieuwd, pad weer open

FOTO'S De Efteling heeft een volgende stap gezet in de slepende herstelklus bij achtbaan Baron 1898. De grote tent rond de plek van de werkzaamheden is verdwenen en het wandelpad langs de attractie is weer toegankelijk. Passanten kunnen zien dat de constructie bij de fundering van een steunpilaar is aangepast.

Vorige maand werd het gebied afgesloten vanwege werkzaamheden aan een betonpoer aan het einde van het parcours, tussen de helix en de bocht vóór de remmen. Recente foto's laten zien dat de fundering op die locatie volledig is vernieuwd. De dive coaster rust hier op een groot betonnen blok dat opnieuw is opgebouwd.

De witte overkapping die het werkgebied afschermde, is inmiddels volledig weggehaald. Daarmee zijn de werkzaamheden vanaf het pad weer goed te zien. De attractie zelf blijft voorlopig gesloten: op de onderhoudskalender staat nog steeds dat Baron 1898 naar verwachting tot en met eind april buiten gebruik is.








