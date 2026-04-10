Nieuw kunstwerk moet nieuwsgierigen naar pretpark Bommelwereld lokken

Wie bij Groenlo onder de N18 door fietst, kijkt voortaan recht tegen stripfiguren aan. In de tunnel bij bushalte van het nieuwe pretpark Bommelwereld is een groot kunstwerk geplaatst met mascottes Tom Poes en Olivier B. Bommel.

Het object van cortenstaal toont ook een silhouet van slot Bommelstein. In tekstballonnen verwijzen de figuren naar "meer avontuur" en naar vestingstad Groenlo. Bommel zelf bezigt zijn catchphrase "als u begrijpt wat ik bedoel". Het paneel beslaat een groot deel van de tunnelwand.

Het kunstwerk is aangeboden door de gemeente Oost Gelre ter gelegenheid van de opening van Bommelwereld, in oktober vorig jaar. Het overdekte attractiepark in Groenlo werd volledig gebaseerd op de bekende stripreeks van Marten Toonder.



Nieuwsgierig

Volgens Bommelwereld is het kunstwerk bedoeld om voorbijgangers nieuwsgierig te maken. "Meer dan een blikvanger, nodigt het fietsers en wandelaars uit om verder te kijken en op ontdekking te gaan", schrijft het park op LinkedIn.