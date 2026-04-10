Efteling kiest nieuwe koers: voortaan bouwen met oude materialen en minder afval

De Efteling wil in de toekomst anders gaan bouwen. Het attractiepark gaat zich samen met bouwbedrijf Heijmans richten op circulair bouwen. Dat betekent dat materialen zo veel mogelijk worden hergebruikt en dat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn.

De samenwerking tussen de Efteling en Heijmans bestaat al sinds 1998, toen achtbaan Vogel Rok werd ontwikkeld. Daarna volgden projecten als Baron 1898 en Danse Macabre. Bij die laatste attractie werden al onderdelen van het gesloopte Spookslot opnieuw gebruikt.

Nu willen beide partijen een stap verder gaan. Heijmans gaat de Efteling helpen om duurzamer te bouwen, met meer inzet van hernieuwbare materialen en hergebruik van bestaande onderdelen. Daarbij wordt ook gekeken naar restmateriaal uit het park zelf.



Uitdaging

Volgens algemeen directeur Fons Jurgens is het doel om de impact op het milieu te verkleinen. "Circulair bouwen is een uitdaging voor de bouwsector, maar zeker ook voor de duurzame doelstellingen van de Efteling", zegt hij. "We willen onze footprint verkleinen."



Afval moet beter gescheiden worden, zodat materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Uiteindelijk wil de Efteling toewerken naar volledig recyclebare afvalstromen: het doel is om 100 procent van het afval te recyclen, zodat grondstoffen langer meegaan en er minder afval overblijft.



Drie jaar

De komende drie jaar wordt onderzocht hoe die aanpak in de praktijk kan werken. Daarbij ligt de nadruk op het combineren van creativiteit, kennis en samenwerking tussen beide organisaties, aldus Jurgens. Hij heeft samen met Heijmans-directeur Ton Hillen een overeenkomst ondertekend.



