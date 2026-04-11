Dagje Walibi Holland? Aanstaande zaterdag kom je er niet in

Walibi Holland laat aanstaande zaterdag geen reguliere bezoekers en abonnementhouders naar binnen. In het pretpark vindt op zaterdag 18 april een besloten evenement plaats: een bedrijf heeft het terrein afgehuurd. Abonnees en personen met een normaal toegangsbewijs zijn niet welkom.

Daarvoor waarschuwt het Walibi-management in een persbericht. Op 18 april ontvangt men klanten van de elektrotechnische groothandel Rexel Nederland. De firma had Walibi eigenlijk geclaimd op zaterdag 10 januari, maar toen gooide hevige sneeuwval roet in het eten.

Door het slechte weer was het park minder goed bereikbaar. Bovendien konden veel attracties niet open. In overleg werd besloten om het evenement uit te stellen. De Rexel-bezoekers krijgen komende week dus een herkansing.



Zapp

Dat heeft gevolgen voor andere bezoekers, die voor een gesloten poort komen te staan. Dat geldt overigens ook voor zaterdag 20 juni, als Walibi de tweede editie van het Zapp Zomerfeest huisvest. "Bezoekers en abonnementhouders zijn op alle andere reguliere openingsdagen van harte welkom in het park", laat Walibi weten.