Voor 199 euro haal je de trein van Space Mountain uit Disneyland Paris in huis

FOTO'S Disneyland Paris heeft een bijzonder verzamelobject gelanceerd voor fans van de iconische achtbaan Space Mountain. In het Disney-resort is nu een model verkrijgbaar van de originele trein van de rollercoaster uit 1995, die tegenwoordig door het leven gaat als Hyperspace Mountain. Het gedetailleerde item kost 199 euro.

Voor het design werkte Disney samen met kunstenaars Kevin Kidney en Jody Daily, die al tientallen Disney-beelden op hun naam hebben staan. Het ornament toont de voorste twee karretjes van de Space Mountain-trein, geplaatst op een schuin oplopend display dat de lancering van de achtbaan suggereert.

De trein rust op een rijkelijk gedecoreerd onderstel met tandwielen en industriële details, in lijn met de kenmerkende steampunkstijl van de attractie. Aan de voorkant prijkt het bekende DM-logo, met daaronder de Latijnse spreuk "Ad Luna in Flamma Gloria": naar de maan in stralende glorie.



Discovery Mountain

De afkorting DM slaat op Discovery Mountain, zoals de coaster eigenlijk zou gaan heten. Zeer kort voor de opening is de naam aangepast. Veel decoraties waren toen al af. Wie goed oplet, ziet in de omgeving van de attractie nog verschillende verwijzingen naar de oorspronkelijke term.



Het miniatuur is momenteel verkrijgbaar bij de shop Deco by Disney in winkelgebied Disney Village, met maximaal twee items per transactie. Er zijn achthonderd exemplaren gemaakt. Vorig jaar bracht Disneyland Paris al een vergelijkbaar beeld uit van het kanon van Space Mountain, om de dertigste verjaardag van de attractie te vieren. Toen bedroeg de oplage duizend stuks.











