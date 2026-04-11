Pairi Daiza

Zeekoe gearriveerd in megakas Pairi Daiza: eerste dier soms al zichtbaar

FOTO'S In de tropische kas Edenya van de Belgische dierentuin Pairi Daiza is een eerste zeekoe aangekomen. Het gaat om een 5 jaar oude mannelijke lamantijn, afkomstig uit het Franse dierenpark ZooParc de Beauval. Het dier arriveerde woensdagavond. Hij verblijft momenteel in een acclimatisatiebassin.

Pairi Daiza laat weten dat de nieuwkomer, Cuango, zijn nieuwe omgeving stap voor stap verkent. Met wat geluk is hij al te zien voor bezoekers, al bepaalt het dier zelf of en wanneer hij zichtbaar is. Edenya, de grootste tropische kas ter wereld, opende in februari.

De overdekte wereld van 4 hectare wordt overspannen door een glazen dak van 206 meter lang, 192 meter breed en 24 meter hoog. Binnen zijn verschillende landschappen nagebootst, zoals jungles, rivieren, lagunes en grotten, met vele tientallen diersoorten en duizenden planten.



Publiekstrekkers

Zeekoeien krijgen een plekje in een groot bassin dat tot nu toe leeg was. Pairi Daiza gaf eerder al aan dat meerdere lamantijnen - zoals ze door onze zuiderburen worden genoemd - naar België zouden komen. Cuango is de eerste van die groep publiekstrekkers.



Op termijn moeten de dieren samenleven in het verblijf. De komst is opvallend: zeekoeien komen nauwelijks voor in Europese dierentuinen. In de Benelux zijn ze verder alleen te zien in Burgers' Zoo in Arnhem. De diersoort vergt veel zorg en specialistische voorzieningen, zoals een uitgekiend dieet.



Hotelkamers

In Edenya bevinden zich ook hotelkamers die grenzen aan dierenverblijven, waaronder onderwaterkamers met uitzicht op aquaria. Vanwege het ontbreken van de dieren zijn de zeekoe-accomodaties echter nog niet te boeken. Daar moet binnenkort verandering in komen.



















