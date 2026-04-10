Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Verrassing in de Efteling: Carnaval Festival dit weekend tóch open tijdens onderhoudsperiode

Vandaag, 11.14 uurBeeld: @jeroen989

Een opvallende meevaller voor Efteling-bezoekers: Carnaval Festival gaat dit weekend toch open, terwijl de attractie officieel nog in onderhoud is. De darkride zou gesloten blijven van maandag 13 maart tot en met vrijdag 17 april voor een uitgebreide opknapbeurt, maar op zaterdag 11 en zondag 12 april maakt de Efteling een uitzondering.

De attractie is in het weekend gewoon toegankelijk. Vanaf maandag 13 april gaat Carnaval Festival opnieuw dicht, nog voor bijna een week. Dan worden de laatste werkzaamheden afgerond. De Efteling heeft niet bekendgemaakt wat er tijdens de onderhoudsperiode precies achter de schermen gebeurt.

Grote veranderingen liggen daarom niet voor de hand. Carnaval Festival onderging in 2019 een make-over, waarbij onder meer de techniek, verlichting, besturing en verschillende scènes werden aangepakt. De bekende darkride in parkdeel Reizenrijk opende in 1984 en voert bezoekers in ongeveer acht minuten langs feestscènes uit verschillende landen.

Fundering
Voor abonnementhouders komt de tijdelijke heropening extra goed uit. In het weekend van 11 en 12 april zijn alle drie de abonnementsvormen geldig: Classic, Plus en Premium. Achtbaan Baron 1898 blijft wel gesloten vanwege noodreparaties aan de fundering. Die werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april.

Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
