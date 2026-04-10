Efteling

Ophef werkt averechts: Efteling verkoopt méér vegan nuggets na negatieve media-aandacht

De ophef over plantaardig eten in de Efteling lijkt een onverwacht effect te hebben. Juist na negatieve berichtgeving over vegan snacks steeg de verkoop van plantaardige nuggets. Dat vertelde culinair strateeg Inan Sahin tijdens een symposium, meldt NRC.

De Efteling ligt al langere tijd onder een groot vergrootglas vanwege de keuze om het aanbod grotendeels vegetarisch en plantaardig te maken. Online commentaren onder nieuwsartikelen zijn vaak kritisch. Toch houdt het park vast aan de koers. "We luisteren naar de kritiek, we kijken of we de nuggets minder droog kunnen maken", aldus Sahin.

Maar verdwijnen doen ze voorlopig niet. De Efteling zit inmiddels dicht tegen het doel aan om 60 procent van de ingekochte producten plantaardig te laten zijn. De strateeg benadrukt dat bezoekers die toch liever vlees willen, nog steeds alternatieven hebben. "Je kunt ook een andere snack kiezen, als je graag vlees wilt eten."



Overgeslagen

Ook wordt gekeken naar de presentatie van gerechten. Producten met een vegetarisch label worden door vleeseters juist vaker overgeslagen, blijkt uit onderzoek. Door dat label weg te laten, kijken bezoekers er wél naar en zijn ze eerder geneigd om een alternatief te kiezen. "Als je het icoontje weglaat, bestellen gasten ineens wel de salade caprese."



Tegelijk benadrukt een woordvoerder van de Efteling in een aanvullende reactie dat plantaardig eten geen doel op zich is: smaak en beleving staan voorop. Nieuwe producten worden eerst intern getest en daarna met bezoekers. Alleen als een alternatief minstens zo goed scoort, wordt het opgenomen in het assortiment.



Kroket

Over het algemeen zijn de reacties juist positief, zegt de voorlichter. "De plantaardige kroket bij Frau Boltes Küche verkocht bijvoorbeeld direct beter dan de rundvleesvariant, zelfs toen beide naast elkaar verkrijgbaar waren."



De Efteling gaat in ieder geval niet volledig op de veganistische tour. "We introduceren de komende jaren zowel nieuwe plantaardige producten als producten met vis en vlees, altijd met smaak als uitgangspunt."