Disneyland Paris

Eén ritje in Frozen-attractie Disneyland Paris zonder te wachten? 19 euro

Vandaag, 19.41 uur

Disneyland Paris is gestart met het verkopen van voorrangstickets voor de nieuwe attractie Frozen Ever After. De bootjesdarkride in themagebied World of Frozen opende eind vorige maand. Aanvankelijk was het niet mogelijk om een los kaartje te kopen om de wachtrij over te slaan.

Wel was Frozen Ever After al vanaf dag één onderdeel van Premier Access Ultimate, de ultieme voorrangspas die eenmalig versnelde toegang biedt tot nagenoeg alle attracties. Daarvoor betalen bezoekers al gauw zo'n 200 euro extra per dag. Nu is bij de Frozen-ride ook Premier Access One beschikbaar, zolang de voorraad strekt.

Eén keer de wachtrij overslaan bij Frozen Ever After kost momenteel 19 euro per persoon. De andere nieuwe attractie in Disney Adventure World, de bootjesmolen Raiponce Tangled Spin, is een stuk goedkoper. Daarvoor vraagt men momenteel 7 euro per ritje om minder lang te hoeven wachten.

Sluitingstijd
Frozen Ever After is momenteel ongetwijfeld de populairste attractie van het Disney-resort, met wachttijden die dagelijks oplopen tot ruim anderhalf uur. Tegen sluitingstijd wordt het steevast een stuk rustiger: wie na 22.00 uur in de rij aansluit, hoeft vaak maar een half uur of korter te wachten.

