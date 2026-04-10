Europa-Park Resort

Wat vinden Belgen van een nieuw Belgisch gedeelte in Europa-Park? 'Dit is belachelijk'

AUDIO Europa-Park heeft sinds kort een stukje België: een klein gedeelte in het Nederlandse themagebied wordt voortaan aangeduid als een Belgische enclave, met daarin - opvallend genoeg - een Nederlandse frietkraam. Hoe kijken Belgen er zelf naar dat hun land eindelijk vertegenwoordigd wordt in het grootste attractiepark van Duitsland? De presentatoren van de Vlaamse podcast Ochtend in Pretparkland zijn in ieder geval allesbehalve tevreden.

"We hebben nu die práchtige uitbreiding gekregen, waardoor de Hollandse frietkraam ineens in België staat", sneert Jelle Verelst sarcastisch in de podcast. "Wat is dít?!" Zijn co-presentator Erwin Taets windt er geen doekjes om. "Dit is belachelijk." Hij wijst gekscherend met de beschuldigende vinger naar de Nederlandse marketeer van Europa-Park.

"Ik heb het gevoel dat Henk Groenen dit gedaan heeft speciaal om mij te pesten", grapt Taets. "Een enclave, dat is geen landvoorstelling natuurlijk." De podcastmaker haalt aan dat Ulrich Damrau, de oorspronkelijke ontwerper van Europa-Park, België eind jaren zeventig eigenlijk voor ogen had als eerste themaland. Dat bleek budgettair echter niet haalbaar.



Al vijftig jaar volledig genegeerd

"Maar ik denk dat iedereen zich al jaren afvraagt: waarom wordt België niet gerepresenteerd in Europa-Park?" Taets wijst erop dat het land zeker een plek verdient in het park, dat eigendom is van de familie Mack. "België is niet alleen één van de stichtende landen van de Europese gemeenschap, we hebben ook de Europese hoofdstad. Wat hebben wij ooit verkeerd gedaan tegen de familie Mack om al vijftig jaar volledig genegeerd te worden?"



De pretparkkenner benadrukt dat zich binnenkort een goede kans aandoet om België wél op te nemen als volwaardig onderdeel van Europa-Park, omdat de achtbaan Euro-Mir in het Russische themagebied vervangen gaat worden. Russische gevels zouden plaats kunnen maken voor Belgische bouwwerken, betoogt Taets. En het ruimtethema van de coaster zou gekoppeld kunnen worden aan de sfeer van het Atomium en wereldtentoonstelling Expo 58.



Sponsordeal

Bovendien zou België dan grenzen aan de zones Luxemburg en Nederland. "Maar voorlopig is het dus een frietkot in het Nederlandse gedeelte", verzucht Taets. Verelst concludeert dat zelfs Monaco sinds dit jaar een groter gedeelte heeft, al speelt een sponsordeal daar waarschijnlijk parten. Taets: "Dit is in elk geval geen voldoende invulling van België."