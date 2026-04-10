Disneyland Paris

Disneyland Paris zet dromerige soundtrack van nieuw themagebied online: 48 minuten aan muziek

Disneyland Paris heeft de soundtrack van een nieuw themagebied online gezet. De dromerige muziek van Adventure Way, onderdeel van Disney Adventure World, is vanaf nu te beluisteren via Spotify en andere streamingdiensten. Het gaat om een instrumentale suite van negentien nummers.

De tracks vormen samen de achtergrondmuziek die bezoekers van Disney Adventure World horen tijdens een wandeling over de promenade en door de tuinen. Voor de composities werd de gerenommeerde Franse filmcomponist Philippe Rombi ingeschakeld. Hij nam de muziek in de zomer van 2025 op met 84 musici van het London Symphony Orchestra in de Abbey Road Studios in Londen.

Rombi baseerde zich naar eigen zeggen op thema's als avontuur, reizen en verre horizonnen. Het online album bestaat uit zeventien delen van de zogeheten Adventure Way Symphonic Suite, aangevuld met twee variaties op het hoofdthema. De totale speelduur bedraagt bijna 49 minuten.



Discoveryland

Voor de muzikale omlijsting van themazones in Disneyland Paris is het gebruikelijk om bestaande muziek opnieuw te gebruiken. In dit geval werd gekozen voor een volledig nieuw, op zichzelf staand muziekstuk. Dat gebeurde voor het laatst bij de opening van Discoveryland in 1992.



Adventure Way is de uitgestrekte boulevard in het tweede park van Disneyland Paris. Het gebied fungeert voornamelijk als de verbindingsroute tussen het oude gedeelte van het park - dat voorheen Walt Disney Studios Park heette - en de uitbreiding World of Frozen. In het hart van het themadeel vinden we een groot meer: Adventure Bay.



