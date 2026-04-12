Efteling

In de Efteling vindt komende zomer een exclusieve fanavond plaats: houd deze datum vrij

Een langgekoesterde wens van heel veel Efteling-fans gaat dit jaar in vervulling. In het attractiepark vindt komende zomer een speciaal evenement plaats voor Efteling-fans. Op donderdagavond 2 juli is het Fata Morgana Paleis het decor van een exclusieve feestavond, georganiseerd door vier grote namen uit de Efteling-community.

Dat zijn Looopings, Efteling-podcast Kleine Boodschap, Efteling-fansite De Vijf Zintuigen en Efteling-vlogger Niels Kooyman. Ook pretparkpodcast ThemeTalk is betrokken bij het initiatief. In samenwerking met de Efteling wordt gezorgd voor een programma vol herkenning, nostalgie en verrassingen voor echte liefhebbers.

Het evenement is ook een uitgelezen kans voor Efteling-fans om elkaar te ontmoeten en samen te komen voor een gezellige avond. Bezoekers kunnen rekenen op een muzikaal feestje, aangevuld met enkele unieke extra's en bijzondere ontmoetingen.



Tickets

Iedere Efteling-fanaat is welkom, met of zonder abonnement. Details over het programma volgen later. Tickets zijn binnenkort verkrijgbaar. Looopings, Kleine Boodschap, De Vijf Zintuigen, Niels Kooyman en ThemeTalk zijn samen goed voor vele honderdduizenden lezers, luisteraars en kijkers.



"We vragen al jaren om een echt fan-evenement in de Efteling", zegt Tim Hinssen van Kleine Boodschap. "Dat het er eindelijk van gaat komen, is een droom die uitkomt." Niels Kooyman kijkt er reikhalzend naar uit. "Naar deze datum in je agenda moet echt even gekeken worden, want dit wil je niet missen."



Niet vanzelfsprekend

Marwin van de Hoeve van De Vijf Zintuigen sluit zich daarbij aan. "Het is niet vanzelfsprekend dat de Efteling hier ruimte voor maakt. Dat zegt veel over hoe serieus de fancommunity genomen wordt." ThemeTalk-presentator en dj Thomas van Groningen kan niet wachten om de voetjes van de vloer te krijgen. "We gaan er een mooie avond van maken, met van alles waar pretparkfans blij van worden."



Het idee voor het initiatief speelt al jaren, vertelt Wessel Wit van Looopings. "Dit is precies het soort evenement dat we zelf altijd hebben gemist. Juist daarom is het zo waardevol dat we het nu samen kunnen neerzetten." Efteling-woordvoerder Steven van Gils zegt blij te zijn dat het attractiepark het initiatief van fans kan ondersteunen. "Dit laat zien hoe betrokken de Efteling-community is. We vinden het mooi om er samen met de organisatoren invulling aan te geven."



