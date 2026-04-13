Rivoli Rotterdam

Documentaire over mislukt pretparkproject Hennie van der Most binnenkort op tv

VIDEO Een documentaire over de ondergang van het Rotterdamse pretpark Rivoli is volgende maand te zien op televisie. In de productie Pretpark Hennie wordt in beeld gebracht hoe ondernemer Hennie van der Most tevergeefs probeert om zijn veelbesproken attractiepark aan de Maashaven te redden. De film ging eind januari in première op het International Film Festival Rotterdam.

Binnenkort kan iedereen de documentaire bekijken. Pretpark Hennie wordt op woensdag 13 mei om 20.30 uur uitgezonden op NPO 2, als onderdeel van NPO Doc. De regie is in handen van filmmaker Max Ploeg. BNNVARA en TV Rijnmond zijn betrokken als omroepen, met Captains als productiebedrijf.

Van der Most stond er jarenlang om bekend leegstaande panden om te vormen tot horecazaken en recreatieprojecten. De documentaire volgt hem tijdens de ontwikkeling van zijn grootste project: Rivoli in Rotterdam, dat op zijn 75e verjaardag open had moeten gaan. Het werd de zoveelste deadline die de initiatiefnemer miste.



Schuldeisers

De situatie rond Rivoli is inmiddels verder verslechterd. Het onafgebouwde pretpark wordt op dinsdag 21 april geveild via Vastgoedveiling.nl. De rechtbank Rotterdam zette eerder een streep door een uitstelregeling, omdat opgelegde verplichtingen niet werden nagekomen. Daarmee kregen schuldeisers weer de ruimte om hun rechten uit te oefenen.



De veiling volgt op aanhoudende financiële problemen. Op het project rust onder meer een hypotheekschuld van 7,5 miljoen euro. Een poging om het park onderhands te verkopen leverde geen akkoord op. Eerder waren er gesprekken met ondernemer Wim Beelen over een mogelijke overname.



Onderhandelingen

Hij wilde miljoenen investeren en plannen combineren met een replica van de Ark van Noach. De onderhandelingen liepen stuk door oplopende kosten en onduidelijkheid over de totale financiële situatie. Van der Most zelf gaf aan circa 60 miljoen euro in het project te hebben gestoken. "Niemand koopt dit", zei hij in aanloop naar de veiling.



"Zeker als de gemeente de termijn van de erfpacht, die tot en met 2030 loopt, niet wil verlengen." De laatste dagen valt ook het gedrag van Van der Most op X op: de gevallen pretparkbaas, inmiddels 76 jaar oud, is daar begonnen met het delen van berichten met een uitgesproken anti-overheidsboodschap uit de rechts-extremistische hoek.