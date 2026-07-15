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Attractie- en Vakantiepark Drouwenerzand

Groot muziekfestival krijgt eigen spookhuis: samenwerking met attractiepark

Vandaag, 12.14 uur

Bezoekers van een groot muziekfestival in Drenthe kunnen komende maand een spookhuis uitproberen. Het jaarlijkse Boerenrockfestival in het dorpje Drouwenermond is daarvoor een samenwerking aangegaan met Attractiepark Drouwenerzand, dat enkele kilometers verderop ligt.

Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus presenteert Drouwenerzand een eigen halloweenattractie op het festivalterrein, onder de naam Hill Billy Encounter. "Bij de ontwikkeling van het spookhuis wordt gebruikgemaakt van de kennis en ervaring uit het halloween-evenement in Drouwenerzand", laten de initiatiefnemers weten.

Op die manier krijgen bezoekers niet alleen bier en muziek voorgeschoteld, maar ook een hoop griezels. Verder zijn er van vrijdag tot en met zondag kindershows met Drouwenerzand-mascotte Danny en Postbode Pelle, het gezicht van zusterpark de Waarbeek in Hengelo. Kinderen tot en met 12 jaar krijgen dan gratis entree.

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