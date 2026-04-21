Attractiepark Rivoli geveild: 6,5 miljoen euro geboden op terrein Hennie van der Most

Het noodlijdende attractiepark Rivoli in Rotterdam is dinsdagochtend geveild. Om 11.27 uur kwam het hoogste bod uit op 6,5 miljoen euro voor het terrein van ondernemer Hennie van der Most, onder voorbehoud van goedkeuring door een schuldeiser. Daarmee lijkt voorlopig een einde te komen aan een langlopende soap rond het mislukte pretparkproject.

De executieveiling ging om 11.00 uur van start via de website Vastgoedveiling.nl. In eerste instantie konden geïnteresseerden vijf minuten lang bieden. Dat gebeurde veertien keer, met een hoogste bod van 6 miljoen euro. Omdat er in de slotfase nog biedingen binnenkwamen, werd de tijd meermaals verlengd.

Na het opbieden volgde het zogeheten afmijnen. Daarbij wordt een hoger bedrag ingezet, dat vervolgens stapsgewijs naar beneden gaat totdat iemand op de knop drukt. In dit geval begon dat proces bij 20 miljoen euro. Uiteindelijk werd er afgemijnd op 6,5 miljoen euro. Dat betekent dat de koper 500.000 euro boven het hoogste bod uitkwam.



Anoniem

Inclusief bijkomende kosten van 109.846 euro komt het totaalbedrag uit op ruim 6,6 miljoen euro. De identiteit van de koper is nog niet bekendgemaakt. Bieders kunnen ervoor kiezen om anoniem te blijven. Daarnaast moet de schuldeiser nog akkoord gaan met de uitkomst van de veiling, omdat de verkoop onder gunning plaatsvindt.



Het veilingitem betreft het volledige terrein aan de Doklaan in Rotterdam, met een oppervlakte van ruim 25.000 vierkante meter. De verkoop is inclusief een erfpachtrecht dat loopt tot eind 2030. De gemeente heeft aangegeven dat er op dit moment geen plannen zijn om dat recht te verlengen.



Achtbaan

Op het terrein bevindt zich een deels gebouwd attractiepark met zowel binnen- als buitenattracties, waaronder een niet-functionerende achtbaan, een kartbaan en een schommelschip. Ook zijn er horecaruimtes, een parkeergarage en verschillende gebouwen in aanbouw, zoals een theater en een indoorcamping.



Een deel van de voorzieningen is gebruiksklaar, maar veel onderdelen zijn nog niet af. De veiling vond plaats omdat een financier zijn geld opeiste, naar verluidt zo'n 9 miljoen euro. Daarmee eindigen de plannen van Van der Most voor het park, dat al sinds 2012 in ontwikkeling is en - talloze beloftes ten spijt - nooit werd geopend. De ondernemer stak er naar eigen zeggen ongeveer 50 miljoen euro in.