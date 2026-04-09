Europa-Park opent directe aanval op Disneyland Paris met reclamecampagne in Parijse metro

FOTO'S Europa-Park richt de pijlen op de doelgroep van Disneyland Paris. Het Duitse attractiepark heeft een opvallende reclamecampagne gelanceerd in de Parijse metro. Daarmee begeeft de nummer twee van Europa zich nadrukkelijk op het terrein van de marktleider in de Franse hoofdstad.

Op verschillende metrostations hangen grote posters om Europa-Park Resort te promoten. De campagne draait om de slogan "twee parken, één resort". Men prijst de Duitse trekpleister aan als één bestemming, samen met waterpark Rulantica en de themahotels.

Wie de afbeeldingen vluchtig bekijkt zonder voorkennis, zou de boodschap kunnen verwarren met die van Disney: ook Disneyland Paris bestaat uit twee parken binnen één resort: Disneyland Park en Disney Adventure World. Op de posters wordt verder benadrukt dat het Zuid-Duitse resort per hogesnelheidstrein TGV in ongeveer tweeënhalf uur bereikbaar is.



Belangrijke markt

Daarnaast gebruikt men de leus "L'émotion à chaque instant": emotie op elk moment. Europa-Park-directeur Michael Mack bevestigt op X dat de campagne bewust in Frankrijk is uitgerold. Hij spreekt over een belangrijke markt, waar het park kan rekenen op een "trouw publiek". Over de concurrentiestrijd laat hij zich online niet uit.



In 2024 trokken de twee Disney-parken samen 15,8 miljoen bezoekers. Europa-Park volgt op afstand, met circa 6,2 miljoen gasten in 2024 en ongeveer zeven miljoen in 2025, verdeeld over het attractiepark, waterpark Rulantica, restaurant Eatrenalin en evenementen.











