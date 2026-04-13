Efteling stopt volledig met parkeerabonnementen, abonnees gaan per bezoek betalen

VIDEO De Efteling schaft het parkeerabonnement voor abonnementhouders af. Abonnees zullen in de toekomst per bezoek moeten betalen voor een los parkeerkaartje. Dat bevestigt het attractiepark vandaag, nadat het voornemen in februari al werd gemeld door Looopings. De maatregel hangt samen met de natuurvergunning.

In de huidige vergunning staat dat de Efteling per jaar maximaal vijf miljoen individuele bezoekers mag ontvangen. Die grens komt al een tijdje in zicht. Het bewoog het management ertoe om vorig jaar een halt toe te roepen aan schoolreisjes en bedrijfsevenementen. In de kerstvakantie werd de ticketverkoop zelfs tijdelijk stilgezet om niet boven de limiet uit te komen.

Abonnementhouders zorgen voor relatief veel druk op het systeem. Zij bezoeken het park vaker en genereren per bezoek minder omzet dan verblijfsgasten, die één keer worden meegeteld per verblijf. Omdat de beschikbare ruimte binnen de vergunning beperkt is, wil de Efteling abonnees ertoe bewegen om "bewuster te kiezen hoe vaak zij de Efteling bezoeken".



Gereduceerd parkeertarief

Dat komt er in de praktijk op neer dat frequente bezoeken worden ontmoedigd. Bestaande parkeerabonnementen blijven geldig tot het einde van de looptijd. In alle andere gevallen betalen abonnementhouders vanaf maandag 15 juni per bezoek een gereduceerd parkeertarief. Premium-abonnees zijn straks 6 euro per dag kwijt, Plus-abonnees 7,50 euro en Classic-abonnees 9 euro. Een regulier parkeerticket kost momenteel 15 euro.



Het bestaande parkeerabonnement, waarmee onbeperkt geparkeerd kon worden voor 5 euro per maand of 55 euro per jaar, verdwijnt volledig. Wel komt er een korte overgangsperiode waarin nog een tijdelijk abonnement met een looptijd van maximaal twee maanden verkrijgbaar is. De Efteling erkent dat abonnementhouders erop achteruit kunnen gaan.



Weinig verschil

"We begrijpen goed dat deze aanpassing voor een deel van onze abonnementhouders minder gunstig uitpakt", laat een voorlichter weten. Tegelijkertijd beweert het park dat de verandering voor veel bezoekers weinig verschil maakt. Men wijst op het gemiddelde bezoekgedrag: abonnees komen volgens de Efteling in de regel ongeveer acht keer per jaar.







Voor bezitters van een Plus-abonnement zouden de totale parkeerkosten bij dat aantal bezoeken ongeveer uitkomen op hetzelfde niveau als nu. "Door de huidige natuurvergunning, waarin een maximum aantal bezoekers is vastgelegd, moeten we helaas zorgvuldige keuzes maken in hoe we die ruimte benutten", zegt de woordvoerder over de ingreep.



Exclusief souvenir

Er wordt ingezet op alternatieven voor de auto, onder meer met een betere fietsstalling en een beloningssysteem voor abonnementhouders die met de fiets komen. Zij kunnen sparen voor een exclusief souvenir. Ook is samen met Arriva een product ontwikkeld waarmee abonnees voordeliger met de bus kunnen reizen, voor 4,50 euro per dag.



"Op die manier beperken we de impact op onze leefomgeving en maken we duurzame keuzes makkelijker", meldt de woordvoerder. "Daarnaast helpt deze ontwikkeling ons om richting de toekomst beter te kunnen onderbouwen hoe gasten de Efteling bezoeken, bijvoorbeeld bij een nieuwe aanvraag voor een natuurvergunning."