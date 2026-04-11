Efteling

Efteling-bier keert terug na maanden afwezigheid, met enkele veranderingen

Vandaag, 10.27 uurBeeld: Niels Kooyman

FOTO'S Het Efteling-biertje 't Verdiende Loon is terug in het assortiment. Eind vorig jaar verdween het speciaalbier, nadat de samenwerking met de oorspronkelijke brouwerij was gestopt. Inmiddels is er een nieuwe leverancier gevonden. Het drankje is verkrijgbaar bij vakantiepark Efteling Loonsche Land.

Eén flesje kost 5,75 euro, voor een bijbehorend glas wordt 5 euro gevraagd. Opvallend is dat het bier is aangepast. Waar eerder sprake was van een blond bier, wordt 't Verdiende Loon nu omschreven als witbier. Ook het alcoholpercentage ligt iets hoger: 5,5 procent in plaats van 5 procent.

Aan het etiket is verder weinig veranderd. Daarop staat nog steeds de omschrijving "fris en fruitig met lichte hoptonen". Ook de tekst "vernieuwd recept" is opnieuw te lezen, terwijl die aanduiding al op de versie uit 2023 stond.

Hotel de Bottle
't Verdiende Loon werd in 2018 geïntroduceerd met een alcoholpercentage van 6,8 procent. In 2023 volgde een aangepaste variant. Sindsdien gebruikte men daadwerkelijk de hop die groeit in het Loonsche Land. Andere Efteling-biertjes zijn Bosrijkse Brouw in vakantiepark Bosrijk en Hotel de Bottle in het Efteling Wonder Hotel.





