Pairi Daiza

Opvallende keuze in Pairi Daiza: manenwolven al na paar weken uit megakas gehaald

FOTO'S De Belgische dierentuin Pairi Daiza is al na enkele weken teruggekomen op een beslissing. Twee manenwolven die onlangs in de nieuwe tropische megakas Edenya werden geplaatst, zijn daar alweer weggehaald. Iguazu en Vasco zitten inmiddels in een buitenverblijf, in het voormalige pandaverblijf.

De dieren maakten pas kort geleden hun debuut in Edenya, waar ze deel uitmaakten van een opvallende diercombinatie met onder meer capibara's, tapirs, miereneters en slingerapen. Introducties tussen de soorten waren al in gang gezet. Eind februari liet het park nog weten dat die ontmoetingen stap voor stap zouden worden opgebouwd.

Daar komt nu al een einde aan. De combinatie is stopgezet en de manenwolven zijn uit de serre gehaald. Pairi Daiza stelt dat de dieren een nieuwe plek hebben gekregen "die beter aansluit bij hun behoeften, waar ze zich op hun eigen tempo kunnen bewegen".



Zeekoeien

Met de verhuizing verdwijnt opnieuw een diersoort uit Edenya, dat onlangs opende als de grootste tropische kas ter wereld. Ondertussen liggen ook nog plannen klaar om meerdere dieren toe te voegen, waaronder zeekoeien. Het Waalse dierenpark beloofde eerder dat de serre zo'n 230 verschillende diersoorten zou gaan huisvesten.












