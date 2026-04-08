Nieuw in Attractiepark Slagharen: tosti's in alle soorten en maten bij The Tosti Club

In Attractiepark Slagharen opent op vrijdag 1 mei een nieuwe horecalocatie. In het voormalige Frontier Café, naast Big Jake Dinner House, komt een vestiging van The Tosti Club. Bezoekers kunnen er terecht voor tosti's, koffie en andere kleine gerechten.

Op het menu staan varianten als Ham Cheese, Italian, Spanish en S.A. Taco. Ook zijn er vegetarische opties. De zaak richt zich op gasten die snel iets willen meenemen of kort willen pauzeren tussen attracties door. "Met deze nieuwe invulling van een vertrouwde plek voegen we iets toe waar veel gasten blij van worden", zegt directeur Sander de Haas.

"Goede koffie in de ochtend of iets lekkers tussendoor." Het oude Frontier Café wordt volledig opgeknapt. De uitstraling moet aansluiten op het gebied rond Big Jake Dinner House. Volgens Slagharen ontstaat zo een overzichtelijke plek waar bezoekers kunnen zitten of snel iets kunnen halen.



Elk moment

Ook oprichter Jacco Heijkoop is blij met de vestiging in het Overijsselse pretpark. "We brengen hier een toegankelijk all-day-concept waar gasten op elk moment van de dag iets vers, makkelijks en lekkers kunnen vinden." The Tosti Club is een Nederlandse horecaketen die in 2015 werd opgericht.