Sybrandy's Speelpark

Nostalgische attractie maakt na twintig jaar een comeback: fietsen op 6 meter hoogte

FOTO'S Een unieke attractie die twintig jaar geleden verdween uit een Fries pretpark, is terug van weggeweest. In Sybrandy's Speelpark in Oudemirdum zijn de beroemde Luchtfietsen teruggekeerd. Daarmee maakt een opvallende publiekslieveling uit 1976 een comeback, precies vijftig jaar na de oorspronkelijke ingebruikname.

De Luchtfietsen waren jarenlang een bekend onderdeel van het toenmalige Sybrandy's Vogelpark in Rijs. Bezoekers legden op een fietsje een parcours af over een rail op ongeveer 6 meter hoogte. Na dertig jaar dienst verdwenen de fietsen in 2006 uit het park.

De nieuwe attractie staat op de huidige locatie van Sybrandy's Speelpark in Oudemirdum, waar het park sinds 2020 gevestigd is. Dat jaar werd een groot deel van het voormalige park uit Rijs gered van de ondergang en 5 kilometer verderop opnieuw opgebouwd.



Inzamelingsactie

Voor de terugkeer van de Luchtfietsen startte men vorig jaar een speciale inzamelingsactie. Bezoekers konden lid worden van de zogeheten LuchtfietsClub. Met de opbrengst werd de bouw van de attractie mede gefinancierd.



Maandag 8 juni vond de officiële opening plaats. Daarbij speelde de 94-jarige Tjebbe Agricola een bijzondere rol. Hij was ook aanwezig bij de opening van de attractie in 1976. Dit keer opende hij de vernieuwde versie samen met burgemeester Leo Pieter Stoel van de gemeente De Friese Meren en vertegenwoordigers van de familie Sybrandy.



Veiligheidseisen

De nieuwe baan - met een lengte van ongeveer 140 meter - loopt boven bestaande speeltoestellen en attracties. De vernieuwde versie is gebaseerd op het ontwerp uit de jaren zeventig, maar aangepast aan de huidige veiligheidseisen. Zo zijn de constructie en de fietsen versterkt en is het niet meer mogelijk om onderweg uit een fietsje te stappen.



Ook de oorspronkelijke ontwerper was betrokken bij de terugkeer. De inmiddels 76-jarige Jentsje de Jong werkte opnieuw mee aan het project. De productie kwam deze keer in handen van zijn zoon Tjalling de Jong en diens bedrijf De Jong Staalbouw uit Oudega. Voor zover bekend bestaat er nergens anders ter wereld een vergelijkbaar exemplaar.







