Efteling

Efteling zoekt jonge waaghalzen: kinderen mogen nieuwe attractie Hooghmoed testen

Vandaag, 17.06 uur

De Efteling is op zoek naar jonge attractietesters voor de nieuwe familieattractie Hooghmoed. Voor het eerst in de geschiedenis van het pretpark kunnen kinderen zich aanmelden om een nieuwe ride vooraf uit te proberen. Het gaat om durfallen tussen de 3 en 9 jaar oud.

De testdag vindt plaats op zondag 26 april, enkele dagen voor de officiële opening op vrijdag 1 mei. Deelnemers testen de attractie samen met presentator Jordy Kok, bekend van het YouTube-programma Lievelings met Jordy. Eén ouder mag mee.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een formulier op de officiële Efteling-blog, te vinden op efteling.com. Ze moeten een video insturen waarin ze uitleggen waarom ze attractietester willen worden. De video mag maximaal 100 MB groot zijn.

90 centimeter
Hooghmoed is een vrijevalattractie naast Baron 1898, bedoeld voor bezoekers vanaf 90 centimeter. Tijdens de rit, die ongeveer anderhalve minuut duurt, zakken passagiers met mist- en geluidseffecten meermaals enkele meters naar beneden.

