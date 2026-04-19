Faunapark Flakkee

Eigenaresse kleine dierentuin baalt van Nederlandse regels: 'Voor iedere stoeptegel is een protocol'

De eigenaresse van een kleine Nederlandse dierentuin haalt hard uit naar de regelgeving in ons land. In een interview met weekblad Panorama spreekt Petra Blokker van Faunapark Flakkee over "belachelijke" voorschriften en "werkverschaffing" voor ambtenaren.

Het gaat om een dierenpark in het Zuid-Hollandse Nieuwe-Tonge, op Goeree-Overflakkee. Daar runt Blokker een kleinschalige dierentuin zonder subsidie, die grotendeels draait op vrijwilligers en entree-inkomsten. In het interview schetst ze hoe zwaar het volgens haar is geworden om zo'n park draaiende te houden. Niet alleen door stijgende kosten, maar vooral door de hoeveelheid regels.

"Voor iedere stoeptegel is een protocol, zo lijkt het", zegt ze. Volgens Blokker moet voor vrijwel alles een vergunning worden aangevraagd. "Voor ieder dier en verblijf moet ik een vergunning aanvragen. Het is gewoon belachelijk. En protocollen voor alles. Zelfs voor hoe je een voerbakje in een verblijf zet."



Hamster mag niet meer

Ook over nieuwe beperkingen voor particulieren is ze uitgesproken. "Je mag als particulier straks niks meer hebben. Ja, een waterbuffel, volgens mij. En een paar soorten gerbils, denk ik." Ze voegt daaraan toe: "Verder mag je niks meer. Zelfs een hamster mag niet meer."



De onderneemster noemt de regels overdreven en onnodig. "Ze zijn in Nederland echt helemaal gek geworden", zegt ze. "Allemaal dankzij mensen die geen leuk leven hebben. Al die regels zijn maar werkverschaffing." Ook het verkrijgen van dieren zou steeds lastiger worden.



Handelaren

Bij de meesten dierentuinen is het kopen van dieren bij handelaren inmiddels uit den boze. Blokker ziet daar het probleem niet van in. "Soms koop je iets bij een handelaar. Dit proces wordt wel steeds moeilijker, vooral door al die regels voor dieren. Daar word ik helemaal gek van."



Blokker zegt zich juist te willen onderscheiden met een bijzondere collectie. Zo heeft ze naar eigen zeggen diersoorten die nauwelijks in andere Europese dierentuinen voorkomen. Ze noemt als voorbeeld een roestkat, die onlangs in haar park terechtkwam nadat het dier door de overheid in beslag was genomen.



Boze spandoeken

Ook op het gebied van educatie zet ze vraagtekens bij de verplichtingen voor dierentuinen. Bezoekers moeten volgens haar in de eerste plaats een leuke dag hebben. "Ik ga niet bij ieder dier grote, boze spandoeken hangen", aldus de eigenaresse. "Dat heeft helemaal geen zin, want mensen gaan dat niet eens lezen."



