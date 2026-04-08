Dolfinarium

Dolfinarium bouwt grote overdekte speeltuin van 1250 vierkante meter

Het Dolfinarium in Harderwijk werkt aan een grote nieuwe indoor speeltuin. De attractie met de naam Atlantis moet in juli openen. Inmiddels is de bouw gestart. Het overdekte speelparadijs, vormgegeven als een verzonken onderwaterstad, krijgt een oppervlakte van zo'n 1250 vierkante meter.

Men bouwt een speelstructuur van circa 7 meter hoog, met verschillende speelelementen. Jonge bezoekers kunnen er "klimmen, glijden en ontdekken". De thematiek sluit aan bij water en zee, een terugkerend element in het Dolfinarium. Het doel is om het aanbod voor gezinnen uit te breiden, zegt directeur Alex Tiebot.

Hij spreekt over "een compleet nieuwe beleving" en "een plek waar kinderen straks echt even in een andere wereld stappen". "Atlantis wordt veel meer dan een speeltuin", aldus Tiebot. "We bouwen aan een echte indoor belevingswereld die het bezoek aan het Dolfinarium nog completer maakt."



Theaterzaal

Atlantis wordt gerealiseerd in de voormalige theaterzaal Zeezicht, waar in het verleden 4D-films en familievoorstellingen werden vertoond. De naam verwijst uiteraard naar de gelijknamige mythische verzonken stad. Het bijbehorende logo wordt vandaag onthuld. In de aanloop naar de opening zullen meer details naar buiten komen.



Het Dolfinarium is onderdeel van de Spaanse groep Aspro Parks, net als onder meer Boudewijn Seapark in het Belgische Brugge. Daar ging vorig jaar al een vergelijkbare binnenspeeltuin open: Sea Dreams - Underwater Playground, met een oppervlakte van ruim 2100 vierkante meter.



