Boudewijn Seapark

Na ongeluk in Boudewijn Seapark: fabrikant waarschuwde eerder voor problemen bij vrijevaltorens

FOTO'S Na het ongeval met de vrijevaltoren in het Belgische pretpark Boudewijn Seapark zijn documenten opgedoken waarin de fabrikant al eerder waarschuwde voor vergelijkbare risico's. Het gaat om oude veiligheidsmeldingen en technische bulletins over attracties van het type freefall, hetzelfde model als de installatie in Brugge.

In een officiële waarschuwing uit 2011 wordt een incident beschreven waarbij een essentieel onderdeel van de attractie, de bovenste katrol, losraakte. Daardoor maakte de gondel een ongecontroleerde val. In dat geval konden schokdempers ernstige gevolgen voorkomen.

Een tweede document, een technisch bulletin uit 2017, gaat in op slijtage aan een cruciale verbinding bij de katrolconstructie. Bij schade aan de schroefdraad van de cilinderstang kan de passagiersbank naar beneden vallen, mogelijk van grote hoogte.



Uitgesloten

De meldingen hadden betrekking op alle vrijevaltorens van Moser's Rides. Of die relevant zijn voor het incident in Boudewijn Seapark is nog niet duidelijk: het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Volgens parkmanager Lars van den Ham is een probleem met de katrol in elk geval uitgesloten. Hij denkt eerder aan een issue met het hydraulische systeem en de oliedruk.



De attractie in Brugge kwam dinsdagochtend plots naar beneden toen de gondel zich op enkele meters hoogte bevond. Daarbij maakten inzittenden een harde klap, waarna zeven mensen naar het ziekenhuis werden gebracht. Ze liepen vooral kneuzingen op.



Geen problemen

De parkleiding stelt dat zogeheten SpringRide ondanks de respectabele leeftijd altijd naar behoren functioneerde en dat er in de afgelopen twaalf jaar geen problemen zijn geweest. Ook waren alle verplichte keuringen uitgevoerd. Voorlopig is de attractie buiten gebruik.















