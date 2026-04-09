Kinderziektes bij nieuwe achtbaan Plopsaland: storingen en sluitingen

De nieuwe achtbaan 100% Wolf in Plopsaland Deutschland heeft kort na de opening te maken met opstartproblemen. Het Duitse pretpark maakt volop reclame voor de family coaster, maar in de praktijk is al een tijdje sprake van kinderziektes. Bezoekers troffen de attractie de afgelopen weken regelmatig gesloten of beperkt in werking aan.

De family coaster opende officieel op zondag 22 maart. Daarna volgde een wisselvallige periode. Op zaterdag 28 maart bleef de attractie dicht vanwege de lage temperaturen, onder 5 graden. Een dag later kon er weer gereden worden, maar in de periode erna bleef de situatie instabiel.

Op woensdag 1 april ging de achtbaan pas om 16.30 uur open door de kou. Op zaterdag 4 april was de attractie slechts kort operationeel: in de ochtend trad een storing op. Vervolgens bleef 100% Wolf meerdere dagen gesloten, op zondag 5 april, maandag 6 april en woensdag 7 april.



Feestdagen

Tijdens het drukke paasweekend moesten bezoekers de nieuwe trekpleister grotendeels missen. De fabrikant, het Duitse bedrijf Gerstlauer, was door de feestdagen niet beschikbaar om problemen op te lossen. Inmiddels heeft de leverancier een software-update uitgevoerd.



Gisteren rond 14.00 uur functioneerde de achtbaan weer, maar wel met slechts één trein. Daardoor liep de wachttijd op tot ruim negentig minuten. "We vinden het jammer om de meest enthousiaste fans te moeten teleurstellen, zeker op dit soort mooie dagen", laat een woordvoerder weten. "We hopen dat alles nu is opgelost."



Poedel

100% Wolf kostte zo'n 11 miljoen euro. De attractie is gebaseerd op een animatiefilm en serie van Studio 100, over een jongen uit een weerwolvenfamilie die bij zijn eerste transformatie verandert in een poedel. Bezoekers leggen een parcours van 760 meter af, met twee liftheuvels, scherpe bochten en een tunnel door een rotsformatie in de vorm van een wolvenkop.