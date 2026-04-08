Efteling

Hartverwarmend: man redt vallende kuikentjes bij Droomvlucht in de Efteling

VIDEO Bij Droomvlucht in de Efteling dreigde een idyllisch tafereel afgelopen zondag te veranderen in een nachtmerrie. Hoog tegen de gevel bevindt zich een bloembak waar een eend met haar jongen was neergestreken. De kuikentjes besloten naar beneden te springen, recht richting een harde ondergrond met keien. Een ooggetuige bedacht zich geen moment en greep in.

De snelle en opmerkelijke actie is vastgelegd op video. Op de beelden, op Facebook gedeeld door Nicole Heijnen, is te zien hoe een man onder de bloembak gaat staan om de kuikentjes één voor één op te vangen, nog voordat ze de grond raken. Daarna gooit hij ze in de vijver, zodat ze van een lagere hoogte veilig in het water terechtkomen.

In totaal gaat het om elf kuikens. "Ik zie een eend uit die bak vliegen en ineens staat daar een kuikentje aan de rand...", zo beschrijft Heijnen het moment. "Daarna zie ik dat het kuikentje uitvliegt, maar het valt op de stenen…" Wanneer er meer kuikens dreigen te springen, besluit de man over een muurtje te klimmen om dichterbij te komen.



Happy

"Hij vangt de resterende elf kuikentjes op." Na afloop spreekt de vrouw de alerte bezoeker aan, die kennelijk Engels sprak. "Thank you, you’re my hero", zegt ze. De man reageert nuchter: "So happy that I could help." Heijnen kon haar geluk niet op.



"Zo blij met dit soort heldhaftige mannen, die niet nadenken en gewoon doen!", schrijft ze. "Ze maken onze wereld weer een beetje mooier. Ik had me geen mooiere eerste paasdag kunnen wensen." De beelden van de hartverwarmend reddingsactie worden massaal gedeeld: het Facebook-bericht leverde inmiddels meer dan vijfduizend likes op.