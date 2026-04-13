Drievliet laat stoommachine door Den Haag rijden om nieuwe attractie te promoten

VIDEO Drievliet kiest voor een opvallende promotieactie in Den Haag. Met een rijdende stoommachine vraagt het pretpark aandacht voor de nieuwe attractie StoomCycloon, die deze week officieel wordt geopend. Inwoners en toeristen konden het reclameobject afgelopen vrijdag door de stad zien rijden, samen met Drievliet-figuren Chip en Charlie.

De machine, met een aanhanger erachter, trok langs bekende Haagse plekken en gebouwen als Paleis Noordeinde en het Mauritshuis. Voor de actie werd samengewerkt met de partij Stoomkracht uit Den Haag, die vaker met historische machines door de stad tuft.

Het idee om een echte stoommachine te gebruiken stond al langer op de wensenlijst van het park, aldus een voorlichter. "Natuurlijk bevat onze machine geen echte stoom, maar de techniek en het ambacht achter het onderhouden en draaiend krijgen van zo'n machine is prachtig", zegt de woordvoerder. "Dat ondersteunen wij graag."



Rob Jetten

Met de rit door Den Haag wilde men dat concept ook lokaal zichtbaar maken. Medewerkers deelden stickers uit om Drievliet in de schijnwerpers te zetten. In een bijbehorende marketingvideo is te zien hoe Chip nog een poging doet om de aandacht van minister-president Rob Jetten te trekken bij het Torentje, maar dat zet geen zoden aan de dijk.



StoomCycloon is een interactieve carrousel met twaalf hangende gondels in de vorm van stoomlocomotiefjes. De attractie draait al voor publiek, maar de officiële opening staat gepland voor zaterdag 18 april. Een deel van het promotiemateriaal werd eerder opgenomen bij een bestaande stoommachine in Oisterwijk.