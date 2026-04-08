Efteling

Man gaat verkleed als Batman naar de Efteling, beveiliging is er niet van gediend

Vandaag, 17.55 uurBeeld: Eftel-site.nl, @.max033

Als Batman rondlopen door de Efteling? Geen goed idee. Een man vermomd als de bekende superheld werd afgelopen weekend aangesproken door de beveiliging van het Kaatsheuvelse attractiepark. Dat is te zien op een merkwaardige foto van Eftel-site.nl.

De man noemt zichzelf Batman Holland, zo is te zien op zijn TikTok-account. Het is zijn hobby om zich te verkleden als het personage van DC Comics. In de Efteling poseerde hij onder meer bij Vogel Rok en Fata Morgana, met een mondkapje met een kat erop.

Efteling-bewakers vreesden dat er verwarring zou kunnen ontstaan met het echte Efteling-entertainment. De man werd gevraagd om zijn pak uit te trekken. Het is niet duidelijk hoe dat is afgelopen: op TikTok valt niets te zien over de aanvaring met de beveiliging.

