Achtbaanbouwer Vekoma verkoopt jubileumsouvenirs: fans krijgen acht weken de tijd

FOTO'S De Nederlandse achtbaanfabrikant Vekoma Rides bestaat dit jaar honderd jaar. Om dat te vieren, komt het bedrijf met een speciale merchandisecollectie voor fans. De zogeheten Century-collectie is vanaf woensdag 15 april tijdelijk verkrijgbaar via een eigen website: vekoma100years.com.

Het gaat om een gelimiteerde lijn met onder meer hoodies, T-shirts en petten. De producten zijn alleen op pre-orderbasis te bestellen, gedurende een periode van acht weken. Daarna verdwijnt de collectie weer uit de verkoop.

Vekoma werd in 1926 opgericht als een lokale smederij voor de agrarische sector. Het Limburgse bedrijf groeide in de loop der jaren uit tot de grootste achtbaanbouwer ter wereld. De jubileumlijn, bedoeld voor zowel volwassenen als kinderen, moet die geschiedenis samenbrengen in een moderne vorm.



Goede doelen

De opbrengst van de actie gaat niet volledig naar de firma zelf. Vekoma koppelt het jubileum aan twee goede doelen: Give Kids The World, dat wensreizen organiseert voor ernstig zieke kinderen, en Stichting Leergeld Roermond, dat gezinnen met een laag inkomen ondersteunt.



Directeur Anne-Mart Agerbeek spreekt over een bijzonder moment. "Het markeren van honderd jaar Vekoma is een mijlpaal die we met trots samen met onze fans willen vieren", laat ze weten. "Ik ben dan ook bijzonder verheugd om deze unieke merchandisecollectie te lanceren als eerbetoon aan een eeuw Vekoma."







