Efteling

Efteling toont ontwerpen en beelden van achter de schermen in nieuwe making-of-video

VIDEO Hoe is de nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed ontworpen en gebouwd? Die vraag wordt beantwoord in een video op YouTube. Enkele weken voor de officiële opening van de familieattractie kunnen fans kijken naar een korte making-of, met feitjes en een blik achter de schermen.

Hooghmoed bestaat uit drie kleine vrijevaltorens in de stijl van achtbaan Baron 1898. Passend bij de doelgroep werd in de making-of gekozen voor een kinderlijke insteek: we zien hoe technicus Raymund van Riel zijn dochter uitleg geeft over de toevoeging. Dat gaat gepaard met verschillende nooit eerder vertoonde beelden.

Zo wordt getoond hoe vrachtwagens de torens in alle vroegte op de bouwplaats hebben geleverd en hoe decorateurs en vormgevers werken aan verschillende thematische objecten. Van de schoorsteenveger die af en toe uit de schoorsteen tevoorschijn komt, worden tekeningen en een 3D-model in beeld gebracht.



Omgesmolten

Van Riel vertelt ook wat het verhaal achter de beleving is. Hooghmoed stelt de goudsmelterij van baron Gustave Hooghmoed voor, naast de mijn van Baron 1898. Het goud dat daar wordt gewonnen, zou hier worden omgesmolten. Bezoekers kruipen in de huid van schoorsteenvegers die de imposante schoorsteen moeten reinigen.



Na een uitgebreide testfase met dummy's volgen later deze maand de eerste bemande testritten. Hooghmoed opent op vrijdag 1 mei. De attractie is bedoeld voor kinderen vanaf 90 centimeter. Wie kleiner is dan 130 centimeter, moet wel begeleid worden door een volwassene. Tijdens de rit zorgen geluidseffecten en mist voor extra beleving.