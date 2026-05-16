Pairi Daiza

Slapen bij de zeekoeien: Pairi Daiza opent reserveringen voor nieuwe onderwaterkamers

Vandaag, 17.10 uur

Bezoekers van de Belgische dierentuin Pairi Daiza kunnen binnenkort overnachten met uitzicht op zeekoeien. Het park opent maandag 18 mei om 09.00 uur de reserveringen voor de nieuwe hotelkamers in de tropische kas Edenya: The Manatee Cove. De eerste verblijven zijn beschikbaar vanaf vrijdag 22 mei.

De kamers bevinden zich in Edenya, de grootste tropische kas ter wereld. Vanuit de suites kijken gasten onder water uit op het bassin van de lamantijnen, zoals de diersoort ook wel wordt genoemd. Pairi Daiza spreekt over "immersieve onderwaterkamers" in een decor dat geïnspireerd is op een verzonken Mayastad, met mozaïeken, stenen ornamenten en gouden accenten.

De zeekoekamers werden al maanden geleden aangekondigd. Toen Edenya in februari opende, waren de accommodaties nog niet boekbaar omdat de dieren ontbraken. Inmiddels verblijven er drie zeekoeien in de kas: Cuango, Ambro?y en Alùs. Pairi Daiza verwacht de komende maanden nog meer exemplaren.

Korting
Net als bij de andere hotelkamers in Edenya zijn toegang tot het dierenpark en de tropische kas inbegrepen. Bijzonder is dat gasten 24 uur per dag delen van het park kunnen betreden. De prijzen van The Manatee Cove zijn nog niet bekend. Houders van een Membership Card krijgen 10 procent korting.

