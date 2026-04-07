Boudewijn Seapark

Attractie stort meters omlaag in Belgisch pretpark: zeven gewonden

FOTO'S In het Belgische pretpark Boudewijn Seapark in Brugge zijn dinsdagochtend zeven mensen gewond geraakt bij een incident met een attractie. Het gaat om drie volwassenen en vier kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde rond 11.15 uur. De attractie SpringRide, een dubbele vrijevaltoren van de Italiaanse fabrikant Moser's Rides, kwam plotseling naar beneden zonder dat de remmen werden ingeschakeld. Inzittenden maakten daarbij een val van enkele meters.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Zeven ambulances en twee Mobiele Urgentiegroepen kwamen ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is sprake van onder meer mogelijke breuken en rugklachten. Niemand raakte buiten bewustzijn en er zat niemand bekneld in de attractie.



Remsysteem gefaald

Over de oorzaak bestaat nog onduidelijkheid. De brandweer meldt dat het remsysteem heeft gefaald. Parkmanager Lars van den Ham gaf aan dat er de afgelopen dagen geen problemen bekend waren met de installatie. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er precies is misgegaan.



Ook de Belgische overheidsdienst FOD Economie wordt ingeschakeld voor verder onderzoek. De attractie blijft voorlopig gesloten. "Tijdelijk buiten gebruik door technisch onderhoud", valt te lezen op de website van het park. Hoewel de freefall tower officieel SpringRide heet, prijkt bovenaan de toren tegenwoordig de term Spetter & Friends.







