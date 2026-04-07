Nieuwe beelden: dit worden de bootjes van de Lion King-attractie in Disneyland Paris

FOTO'S Er zijn nieuwe beelden verschenen van de maquette van het toekomstige Lion King-gebied in Disney Adventure World, het tweede park van Disneyland Paris. Op de foto's is voor het eerst te zien hoe de boten van de Lion King-waterbaan eruit komen te zien. De afbeeldingen zijn afkomstig uit het boek Adventure Has A New Name, dat binnenkort verschijnt.

Daarin worden verschillende details gedeeld over het nieuwe themadeel, dat al sinds 2022 in ontwikkeling is. Vorig jaar startten de werkzaamheden. Het gebied krijgt een oppervlakte van ruim 30.000 vierkante meter. Blikvanger wordt een 37 meter hoge versie van Pride Rock, bekend uit de tekenfilm.

De bijbehorende waterattractie komt in een gebouw van circa 14.000 vierkante meter, het grootste showgebouw dat Disneyland Paris ooit heeft gerealiseerd. In de bootjesdarkride wordt het verhaal van leeuwenkoning Simba verteld aan de hand van negentien scènes, met muziek uit de film.



Tiana's Bayou Adventure

Bezoekers passeren twee liften en drie afdalingen, waaronder een drop van 16 meter. De boten ogen als uitgeholde boomstammen, vergelijkbaar met de vaartuigen van Tiana's Bayou Adventure in de Amerikaanse Disney-parken en Splash Mountain in Tokyo Disneyland. In de Parijse versie kunnen drie personen naast elkaar plaatsnemen, verdeeld over vier rijen.



Een dubbel laadstation moet de capaciteit verhogen. Het gebied omvat verder een winkel bij de uitgang van de attractie, een horecapunt, toiletten en een meet-and-greet-locatie. De vormgeving is gebaseerd op traditionele Tanzaniaanse architectuur. Beplanting speelt een belangrijke rol: soorten worden aangepast en gesnoeid om het uiterlijk van een Afrikaanse savanne na te bootsen, ondanks het Europese klimaat.



Disney-veteranen

De creatieve leiding ligt in handen van Beth Clapperton, die meer dan dertig jaar ervaring heeft met bouwprojecten in het resort. Na het afronden van Marvel Avengers Campus stortte ze zich op de Lion King-uitbreiding. Vroege ontwerpen zijn beoordeeld door Disney-veteranen Andreas Deja en Don Hahn, de makers van de Disney-film uit 1994. Ook Nederlander Michel den Dulk, creatief directeur van Disneyland Paris, kijkt mee.



De ontwerpfase is inmiddels afgerond. Eind 2025 werden de grondwerkzaamheden voltooid. De bouw is nu in een volgende fase beland, waarbij de constructie boven de grond zichtbaar wordt. Het openingsjaar staat nog niet vast. Het boek over Disney Adventure World verschijnt in april en telt bijna 450 pagina's.































