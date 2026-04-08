Mini Efteling

Griezelen op zolder: Mini Efteling organiseert fanavond met vernieuwd Spookslot

De Mini Efteling opent de deuren voor een speciale avond voor Efteling-liefhebbers. Op zaterdag 16 mei vindt in het Brabantse Nieuwkuijk een fan-event plaats, met mini-attracties, demonstraties en een kijkje achter de schermen. Reserveren is mogelijk via miniefteling.nl/fan-event.

De Mini Efteling is een kleinschalig project van hobbyisten, ondergebracht in een woonhuis en de bijbehorende achtertuin. Normaal richt de locatie zich op kinderfeestjes en jonge liefhebbers, maar tijdens het evenement ligt de focus op oudere fans.

Tussen 18.30 en 22.00 uur zijn verschillende onderdelen te bekijken, waaronder Carnaval Festival, de Sprookjestuin en de Vogel Rok-lasershow. Ook het Spookslot, gebouwd op zolder, speelt een belangrijke rol. De miniatuurversie van de inmiddels gesloopte Efteling-klassieker is de afgelopen tijd aangepast.



Maquettes

Zo zijn de bewegingen vernieuwd, heeft de show een nieuw lichtplan met ledverlichting en zijn de decors opgefrist. Bezoekers krijgen de griezelattractie voor het eerst in de vernieuwde vorm te zien. Verder staan er demonstraties op het programma en worden er maquettes getoond van Efteling-creaties, waaronder een nieuw tafereel gebaseerd op Het Meisje met de Zwavelstokjes.



Lex Lemmens, voormalig hoofd van de technische dienst in de Efteling, is aanwezig voor een meet-and-greet. In de souvenirwinkel zijn speciale artikelen te koop, waaronder een Spookslot-pin. De avond eindigt met een voorstelling van Mini Aquanura, een miniatuurversie van de bekende watershow. De entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon.