Parc Astérix steekt de draak met Frozen-gebied in Disneyland Paris

VIDEO Parc Astérix haalt op ludieke wijze uit naar concurrent Disneyland Paris. Het Franse pretpark steekt openlijk de draak met het nieuwe Frozen-gebied van Disney, dat eind vorige maand openging. In een reclamecampagne voor het nieuwe seizoen wordt de Egyptische koningin Cleopatra gepresenteerd als de superieure variant van Disney's sneeuwkoningin Elsa.

Het filmpje toont hoe Parc Astérix ontwaakt uit een winterslaap. Een sneeuwpop verliest zijn neus: een knipoog naar sneeuwman Olaf uit Frozen. Vervolgens verschijnt Cleopatra ten tonele, die vertelt dat ze wil bewijzen dat zij "La Reine des Reines" is: de koningin der koninginnen.

Een woordgrap, want de Franse titel van Frozen luidt La Reine des Neiges: de sneeuwkoningin. "Mijn koninkrijk is het grootste van alle koninkrijken", klinkt het uit de mond van de Egyptische beroemdheid, verwijzend naar koninkrijk Arendelle in het Disney-park dat enkele kilometers verderop ligt.



Dat is Disney niet ontgaan: het officiële account van Disneyland Paris reageerde op Instagram met een emoji van twee turende ogen, waarop de concurrent een emoji van hartvormige handen achterliet.



Het nieuwe seizoen van Parc Astérix begon afgelopen weekend, met als grootste verandering een make-over voor het Egyptische gedeelte. World of Frozen ging een week eerder open.