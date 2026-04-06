Opnieuw brand in Duinrell: bungalow zwaar beschadigd, derde incident in korte tijd

In het vakantiepark van Duinrell in Wassenaar is afgelopen weekend brand uitgebroken. Er ontstond vuur in een Duingalow, zoals de bungalows in het Zuid-Hollandse resort worden genoemd. Op zaterdagmiddag kwam rond 16.05 uur een melding binnen bij de brandweer. Er ontstond veel rook, die over het park trok.

Brandweereenheden uit Wassenaar en Leiden-Noord kwamen met spoed ter plaatse. Bij aankomst sloegen de vlammen uit het chalet en werd opgeschaald naar middelbrand. Het vuur bevond zich in het toeristische gedeelte van het park, niet bij het terrein waar een asielzoekerscentrum is gevestigd.

Tijdens de brand was er niemand aanwezig in de recreatiewoning. Vanwege de rookontwikkeling kregen bezoekers het advies om het nabijgelegen parkeerterrein te verlaten. Om 16.35 uur was de brand onder controle en geblust. De oorzaak is niet bekendgemaakt.



Schade

Er vielen geen gewonden, maar het bouwwerk liep veel schade op. Het is de derde keer in korte tijd dat er brand ontstaat in een vakantiewoning op Duinrell. Op tweede kerstdag brak brand uit in een Duingalow, waarbij veel rookschade ontstond. Half januari ging een bungalow volledig in vlammen op.