Bizar record opnieuw verpulverd: RollerCoaster Tycoon-achtbaan duurt onvoorstelbaar lang

VIDEO Een Nederlandse gamer heeft een extreem record gebroken in RollerCoaster Tycoon. Marcel Vos uit Meppel bouwde een achtbaan waarvan één ritje ongeveer 2×10^227 jaar duurt. Dat is een 2 met 227 nullen: een getal dat zelfs een googol, een 1 met 100 nullen, ver overstijgt.

Tycoon-expert Vos staat er al jaren om bekend de grenzen van RollerCoaster Tycoon 2 op te zoeken. Eerder bouwde hij achtbanen met ritten van twaalf jaar, 45 jaar en zelfs 135 jaar. In 2023 volgde de zogeheten Universe Coaster, goed voor 3,1×10^78 jaar. Met de nieuwe Googol Coaster gaat hij nog een stapje verder.

De extreme ritduur is niet het gevolg van een langere baan. Het spel kent namelijk limieten voor de grootte van een park en het aantal attracties. In plaats daarvan maakt Vos gebruik van een complex systeem waarbij attracties elkaar activeren. Een achtbaan vertrekt pas als een andere attractie een bepaald aantal rondjes heeft afgelegd.



Kettingreactie

Door tientallen van die schakels achter elkaar te zetten, ontstaat een kettingreactie waarbij de wachttijd steeds verder oploopt. Elke schakel vermenigvuldigt de totale duur. De bouwer gebruikte honderd van zulke modules. Ook parkgasten spelen een cruciale rol.



Vos stuurt bezoekers bewust langs verschillende routes, afhankelijk van hun voorkeuren en misselijkheidstolerantie. Daardoor wordt bepaald welke attracties wel of niet geactiveerd worden. Tegelijk moet hij ervoor zorgen dat gasten blijven eten, rusten en tevreden genoeg blijven om niet uit het park te vertrekken.



Abrupt

Uiteindelijk bereiken zes virtuele bezoekers na een onvoorstelbaar lange wachttijd de laatste attractie, een relatief eenvoudige bobsleebaan. Daar eindigt de rit abrupt: het karretje ontspoort en crasht. In een uitgebreide YouTube-video van ruim veertig minuten legt Vos stap voor stap uit hoe het systeem werkt en welke problemen hij onderweg moest oplossen.