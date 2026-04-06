Compagnie des Alpes

Eigenaar Walibi verkoopt opvallende filmattractie

De Franse pretparkgroep Compagnie des Alpes, eigenaar van onder meer Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix, doet een bijzondere trekpleister van de hand. Het bedrijf heeft Chaplin's World verkocht, een beleving rond filmicoon Charlie Chaplin in Zwitserland.

De exploitatie was in handen van dochteronderneming By Grévin. Die is nu overgenomen door Compagnie Chargeurs Invest. Ook het terrein van het museum, inclusief het historische landgoed en de bijbehorende rechten, wordt overgedragen. Het personeel blijft in dienst. Alleen de huidige manager krijgt een andere functie binnen Compagnie des Alpes.

Chaplin's World bevindt zich aan het Meer van Genève. De attractie opende in 2016 in het voormalige woonhuis van Chaplin, waar hij van 1953 tot zijn dood in 1977 leefde. Bezoekers wandelen er door het landhuis, zien nagebouwde filmscènes en interactieve tentoonstellingen en krijgen een inkijk in zowel zijn privéleven als zijn filmcarrière.



Jaaromzet

De locatie combineert een klassiek museum met een attractieachtige opzet. Chaplin's World was in het boekjaar 2024-2025 goed voor een jaaromzet van zo'n 5 miljoen euro. Financiële details over de verkoop zijn niet bekendgemaakt. Eerder kreeg Compagnie des Alpes er juist een bestemming bij: in 2025 nam de groep het Duitse pretpark Belantis over.