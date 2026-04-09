Parc Astérix Paris

Bizar filmpje toont hoe wiel van achtbaankar vliegt in Parc Astérix, pretpark wil niet reageren

FOTO'S Op social media circuleert een verontrustende video van een incident in het Franse pretpark Parc Astérix. De beelden tonen hoe de trein van de rollercoaster Goudurix een wiel lijkt te verliezen tijdens de rit. Het filmpje, gemaakt op zondag 5 april, is inmiddels ruim 500.000 keer bekeken via TikTok.

Te zien is hoe het onderdeel in de verte losraakt en door de lucht vliegt bij één van de zeven inversies van de loopingachtbaan. Ooggetuigen melden dat het wiel vervolgens in de wachtrij terechtkwam. Als de trein even later langs de camera rijdt, lijkt er inderdaad een wiel te ontbreken.

Uit gegevens van de officiële Parc Astérix-app blijkt dat Goudurix zondag tussen 16.45 en 17.45 uur buiten gebruik was. In de dagen erna draaide de attractie weer zoals gebruikelijk. Parc Astérix wil niet reageren op vragen over het voorval. Looopings benaderde de marketingafdeling van het park, maar kreeg geen reactie.



Nederlandse fabrikant

Ook in de commentaren onder de video laat Parc Astérix niets van zich horen, terwijl het bedrijf doorgaans wel actief is op TikTok. Goudurix is een 36 meter hoge stalen achtbaan van de Nederlandse fabrikant Vekoma, geopend in 1989. De treinen halen een topsnelheid van zo'n 90 kilometer per uur. Vorig jaar werden de karretjes nog vervangen door nieuwe exemplaren van Vekoma.







