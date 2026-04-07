Efteling

Bizarre foto: Efteling-bewoner Langnek maakt uitstapje naar... Shanghai

Vandaag, 18.40 uurBeeld: @SoCal360

Wat doet Langnek in China?! Dat zullen Nederlanders zich afvragen als ze een bezoekje brengen aan het Chinese attractiepark Shanghai Romance Park. Het pretpark blijkt een replica van de bekende Efteling-bewoner te huisvesten. Dat is te zien op een foto die op X verscheen.

"We troffen die gast met die lange nek uit de Efteling aan in Shanghai Romance Park!", schreef een account met de naam Attractions 360°. Het park in Shanghai draait voornamelijk om theatershows met zang en dans, maar er is ook een openluchtgedeelte.

De Chinese copycats baseerden zich vermoedelijk op fotomateriaal uit de Winter Efteling, want Langnek draagt in China permanent oorwarmers en een sjaal. Ook heeft hij sneeuw op zijn neus. Het beeld oogt opvallend glanzend: het origineel in Kaatsheuvel heeft een mattere afwerking.

Fascinatie
Waarom de trekpleister in Shanghai nou juist koos voor Langnek, is niet duidelijk. Kennelijk hebben Chinezen een fascinatie voor het sprookjesfiguur met de lange hals: in 2024 doken nog beelden op van een Langnek-kopie in het pretpark Quancheng Euro Park, gelegen in de Chinese provincie Shandong.

