Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walibi Holland

Walibi Holland vernieuwt horecalocatie Haciënda: bestelzuilen en koffiehoekje

Vandaag, 11.31 uur

FOTO'S Walibi Holland heeft dit jaar een nieuw koffiehoekje geïntroduceerd. In horecacomplex Haciënda maakte een winkel afgelopen winter plaats voor de nieuwe Haciënda Coffee Corner. Het aanbod bestaat onder meer uit warme en koude dranken, taarten, cake, schepijs, ijskoffies en slush.

Haciënda bevindt zich in parkdeel Exotic, naast de achtbaan Condor. Het vernieuwde interieur wordt gekenmerkt door muurschilderingen in felle kleuren en een bar met groene en grijze tegeltjes. De stoelen zijn zwart en geel. Voor frisdrank en koffie kwam er een apart groen wandmeubel met automaten.

Ook in Haciënda zelf zijn wijzigingen doorgevoerd. Waar voorheen wachtrijhekken stonden, kunnen bezoekers nu een bestelling plaatsen met behulp van bestelzuilen. Dezelfde schermen worden nu ook gebruikt in de eetgelegenheden Cock-a-Doodle-Doo en Flavors.





















Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be