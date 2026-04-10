Walibi Holland

Walibi Holland vernieuwt horecalocatie Haciënda: bestelzuilen en koffiehoekje

FOTO'S Walibi Holland heeft dit jaar een nieuw koffiehoekje geïntroduceerd. In horecacomplex Haciënda maakte een winkel afgelopen winter plaats voor de nieuwe Haciënda Coffee Corner. Het aanbod bestaat onder meer uit warme en koude dranken, taarten, cake, schepijs, ijskoffies en slush.

Haciënda bevindt zich in parkdeel Exotic, naast de achtbaan Condor. Het vernieuwde interieur wordt gekenmerkt door muurschilderingen in felle kleuren en een bar met groene en grijze tegeltjes. De stoelen zijn zwart en geel. Voor frisdrank en koffie kwam er een apart groen wandmeubel met automaten.

Ook in Haciënda zelf zijn wijzigingen doorgevoerd. Waar voorheen wachtrijhekken stonden, kunnen bezoekers nu een bestelling plaatsen met behulp van bestelzuilen. Dezelfde schermen worden nu ook gebruikt in de eetgelegenheden Cock-a-Doodle-Doo en Flavors.











































